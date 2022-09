Alla luce del sold out a San Siro annunciato per Inter-Roma, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse prima della partita. L'invito del club esteso a tutti i tifosi è quello di recarsi al Meazza con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso: per questi motivi, l'apertura dei cancelli è prevista per le 16, due ore prima del kick-off.