La vendita dei biglietti per Inter-Roma, gara valida per la 34esima giornata di Serie A che andrà in scena a San Siro il 23 o 24 aprile, partirà domani per gli abbonati alla stagione 2019/2020; tutti gli altri tifosi potranno assicurarsi il tagliando da martedì 12. Di seguito tutte le informazioni dettagliate, con i prezzi a partire da 20 euro:

FASE 1 | VENDITA PER ABBONATI 19/20 Gli abbonati alla stagione 2019/2020 potranno acquistare fino a 4 biglietti per Inter-Roma a partire da giovedì 7 aprile alle ore 10:30.