Attraverso un video pubblicato sul canale di Fabrizio Romano, Matteo Moretto fa il punto su una possibile trattativa di mercato che potrebbe coinvolgere Inter e Roma. l’incastro in particolare riguarda Manu Koné e Davide Frattesi. I due calciatori al momento sono concentrati sui rispettivi campionati, ma le due squadre seguono con attenzione l’una i calciatori dell’altra. A fin giugno la Roma dovrà fare un certo tipo di plusvalenza, cosa che non riuscirebbe se si decidesse di incastrarvele due trattative. Per questo le operazioni dovrebbero concludersi nel caso in modo separato.

Al momento non ci sono dialoghi concreti tra le due squadre, solo apprezzamenti. La Roma potrebbe considerare un’offerta per Koné, idem l’Inter per Frattesi, ma al momento i due calciatori stanno avendo rendimenti molto diversi ed è dunque difficile accordarsi sulle valutazioni.