Domenica, dopo il lunch match contro il Torino, l'Inter uscirà a festeggiare il suo 20° scudetto in mezzo alla gente per le vie di Milano. Dal termine della partita fino alle ore 20.00 circa, il pullman scoperto con sopra i campioni d'Italia seguirà un percorso preciso ufficializzato nelle ultime ore dal Comune di Milano.

Di seguito l'itinerario definitivo: via Achille, piazzale dello Sport, viale Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, viale Teodorico, piazza Firenze, corso Sempione, via M. D’Eril, viale Byron, viale Elvezia, piazza Lega Lombarda, piazzale Biancamano, Bastioni di porta Volta, viale Crispi, piazza 25 Aprile, Bastioni di porta Nuova, via M. Gioia, viale della Liberazione, via Ferdinando di Savoia (contromano), piazza della Repubblica, via Turati, piazza Cavour, via Manzoni, piazza della Scala, via Santa Margherita, via Mengoni (contromano) e piazza del Duomo.