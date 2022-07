Ci sarà una nuova grande partecipazione di tifo a sostegno dell'Inter domani sera, quando i nerazzurri sfideranno l'Olympique Lione al Dino Manuzzi di Cesena. Secondo i dati riportati dal Corriere Romagna, a questa sera sono stati venduti quasi 13.000 biglietti per il nuovo test amichevole della squadra di Simone Inzaghi, numero destinato ad aumentare nella giornata di domani, con i tifosi nerazzurri residenti in Romagna che non vorranno perdere l’occasione di ammirare dal vivo Romelu Lukaku e compagni.