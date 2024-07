Nel corso della settimana, Inter e Nike hanno presentato ufficialmente l’iconica nuova maglia Home per la stagione 2024/25, pronta finalmente a debuttare nell'amichevole che vedrà affrontarsi Inter e Las Palmas a Cesena.

Per l'occasione, l’innovativa Home Jersey nerazzurra, la prima dove è presente la storica seconda stella, è stata protagonista di una experience esclusiva che si è tenuta nella giornata di oggi. Gli Inter friends Yanis Barbieri, Eleonora Fincati, Alberto Perazzolo e Paolo Zotta hanno trascorso una giornata indimenticabile in riva al mare, a Cervia: i quattro influencer hanno avuto l'opportunità di indossare la nuova maglia nerazzurra mentre si sfidavano in una serie di tornei di padel e beach volley.

Un'esperienza dedicata al divertimento e allo sport a tutto tondo: la giornata, proseguita in riva al mare sotto il sole della Romagna, si concluderà con il trasferimento all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, dove i talent potranno assistere dal vivo allo storico esordio in campo della nuova Home Jersey, che i giocatori di Simone Inzaghi sfoggeranno nella gara amichevole contro il Las Palmas.