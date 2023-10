Le leggende di Inter contro Juventus contro, una settimana prima rispetto allo scontro in campionato. Il prossimo 16 novembre, presso il PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, andrà infatti in scena un evento a scopo benefico che vedrà protagonisti tanti giocatori che hanno indossato le maglie delle due eterne avversarie: Totò Schillaci, Fabrizio Ravanelli e Javier Zanetti saranno presenti, altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni. I biglietti per il Derby d’Italia Legends 2023 sono già in vendita sul circuito CiaoTickets.