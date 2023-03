Dopo la bella gioia europea ottenuta a Porto, l'Inter torna alle sfide di campionato e riparte da una delle avversarie storicamente più ostiche ma anche più attese. Manca ormai pochissimo al derby d'Italia: L'appuntamento è a San Siro, domani alle 20:45 con la squadra di Inzaghi che ospiterà la Juventus di Max Allegri. "Sarà un Meazza gremito" fa sapere il club di casa che per l'occasione dà tutte le indicazioni per la gara:

"Proprio in virtù dell'importanza dell'evento e della massiccia affluenza, i cancelli di San Siro apriranno alle 17:45, tre ore prima del calcio d'inizio. L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo, per completare le procedure di controllo all'ingresso.