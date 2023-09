Archiviato il successo in trasferta contro il Cagliari, l'Inter si prepara a tornare a San Siro per sfidare la Fiorentina. Il club nerazzurro, attraverso il solito comunicato ufficiale, rende note le informazioni utili per l'accesso allo stadio per la partita di domani.

Per quanto riguarda l'acquisto degli ultimi tagliandi "la raccomandazione per tutti coloro che sono in possesso di un titolo di accesso caricato su tessera Siamo Noi non ancora ricevuta è di recarsi con largo anticipo alle biglietterie Nord (davanti ingresso 0) e Sud (davanti ingresso 14) per ritirare il tagliando sostitutivo per accedere allo stadio, presentando la ricevuta dell’abbonamento o del cambio utilizzatore e il documento di identità. Le biglietterie saranno aperte dalle 15:30".

CANCELLI APERTI DALLE 16:30: LE INFO PER L'ACCESSO

L'invito per tutti i tifosi è quello di recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d'inizio, per completare le procedure di controllo all'ingresso. L'apertura dei cancelli è prevista per le 16:30.

Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento d’identità valido, da esibire ai varchi di pre-filtraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l’intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l’effettivo utilizzatore.

Per l'accesso è obbligatorio rispettare le seguenti indicazioni

INGRESSO 0: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per la Tribuna d'Onore Arancio e Hospitality Primo Anello Arancio

INGRESSI 1, 14 E 15: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per il Primo e Secondo Anello Arancio

INGRESSO 2: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per il Secondo Anello Verde.

INGRESSO 3: accesso obbligatorio per i possessori di biglietto per il Terzo Anello Verde.

INGRESSO 10: accesso obbligatorio per i tifosi ospiti con biglietto per Terzo Anello Blu.

INGRESSO 8: accesso riservato al personale di servizio

INGRESSO 11: accesso riservato a persone diversamente abili accreditate

Nell'area di massima sicurezza dello stadio sarà presente un camminamento dall'ingresso 2 fino alle scale che portano al secondo anello verde: sarà dunque impossibile transitare dalla zona dell'ingresso 1 a quella dell'ingresso 3.

NOTA - Ad eccezione degli ingressi 0, 1, 2, 3, 10, 14 e 15 obbligatori, tutti gli altri ingressi riportati sui biglietti sono solo consigliati: è consentito perciò entrare dagli ingressi più liberi, per evitare lunghe code.

INGRESSO 4: accesso consigliato per i possessori di biglietto per il Primo Anello Verde.

INGRESSO 7: accesso consigliato per i possessori di biglietto per la Tribuna d'Onore Rossa, Tribuna Autorità, Tribuna Executive e Hospitality Primo Anello Rosso

INGRESSI 5,6 E 9: accesso consigliato per i possessori di biglietto per il Primo, Secondo e Terzo Anello Rosso

INGRESSI 12 e 13: accesso consigliato per i possessori di biglietto per il Primo e Secondo Anello Blu

La raccomandazione per tutti gli spettatori è di rispettare il regolamento. È obbligatorio occupare il posto indicato sul proprio tagliando. È severamente vietato fumare all'interno dell'impianto ed è vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali. In caso di pioggia sarà consentito l'ingresso solo agli ombrelli portatili e senza punta.