Con l'avanzare della stagione e dei diversi impegni tra Serie A e Champions League, si fa sempre più interessante la “battaglia” tra Yann Aurel Bisseck e Benjamin Pavard per il ruolo di centrale-destro nella difesa dell'Inter. Nelle ultime settimane, si è percepito che Simone Inzaghi potrebbe continuare a gestire il ballottaggio partita dopo partita, ma attenzione alle possibili novità a lungo termine.

Va tenuta assolutamente d’occhio la crescita di Bisseck, che sta scalando rapidamente le gerarchie e si sta rivelando un’opzione assolutamente di valore per la retroguardia nerazzurra. Sul fronte Fantacalcio, il nostro consiglio è di mantenere entrambi i difensori nella vostra rosa (quindi senza svincolarli né tantomeno scambiarli), gestendoli, di volta in volta, in base alle scelte di Simone Inzaghi.

Fantacalcio: chi scegliere tra Bisseck e Pavard?

Se avete la possibilità di puntare su uno dei due, attenzione alla possibile ascesa del giovane centrale tedesco. Non è escluso, infatti, che Bisseck possa essere preferito come titolare nelle prossime settimane, relegando Pavard al ruolo di prima alternativa difensiva. Per una strategia più dettagliata e personalizzata, vi invitiamo a seguire i consigli degli amici di Consigli Fantacalcio, sempre aggiornati sulle migliori mosse da fare.

Le nuove gerarchie: chi sarà il titolare?

Al momento, Pavard sembra essere la prima scelta di Inzaghi, ma tutto potrebbe cambiare a breve se Bisseck riuscirà a convincere il tecnico con prestazioni di alto livello. Se siete amanti del rischio al Fantacalcio, il nostro consiglio è di puntare sul centrale tedesco e scommettere su di lui per le prossime settimane.