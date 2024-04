Non è un caso se per Inter-Cagliari non si trovi un biglietto disponibile ormai da giorni. La convocazione dei tifosi nerazzurri è stata accolta con entusiasmo in attesa che la matematica assegni lo Scudetto della seconda stella. E ovviamente il Meazza è stato gremito in ogni ordine di posto. Nello specifico, come da comunicazione del club, gli spettatori presenti sono stati 72.559 (settore ospiti: 1.387).