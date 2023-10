Inter e Benfica tornano a incrociarsi in Europa dopo i quarti di finale della scorsa edizione della Champions League. Lo scorso anno le due sfide sorrisero ai nerazzurri, e anche per questa gara gli esperti di Better e Betflag vedono l’Inter avanti in quota: la vittoria degli uomini di Simone Inzaghi si gioca a 1,78 contro il segno «2» tra 4,35 e 4,50. Nel mezzo, il pareggio paga 3,85 volte la posta. L’uomo del momento alla Pinetina è Lautaro Martinez, a segno nella prima gara di Champions stagionale e reduce dal poker rifilato alla Salernitana in campionato. Una rete dell’argentino si gioca a 2,22, mentre due o più reti pagano 6,30 volte la posta.

Un altro campione del mondo in campo sarà Angel Di Maria: un gol dell’ex Juve è offerto a 5,50, mentre cerca una prima marcatura con la maglia del Benfica l’ex Fiorentina Arthur Cabral, a 3,75. Secondo i bookie sarà una sfida ricca di gol: l’Over, come l’ultima gara a San Siro, si gioca a 1,78 contro l’Under a 1,97. Avanti anche la quota Goal, a 1,73, sul No Goal a 1,98.