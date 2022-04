Prosegue la contaminazione dell'Inter con il mondo della musica: dopo l’attivazione con Marracash, il club nerazzurro oggi ha presentato il nuovo progetto 'Inter Beats by Machete TV'. A partire da Inter-Hellas Verona e per tutte le gare casalighe di Serie A della stagione, il prepartita nerazzurro sarà animato da una doppia attività insieme a Machete, il collettivo fondato da Salmo, Slait e Hell Raton che ha rivoluzionato il mercato del rap in Italia. L’attività sarà powered by Lenovo, Official Technology Partner del Club, già protagonista in passato dell’intrattenimento prepartita con l’innovativo light show. Lenovo metterà a disposizione dei talent il tablet Android Yoga Tab 13 che, grazie alle sue caratteristiche da home cinema e utilizzo multimodale, potrà essere utilizzato durante il dj set, sfruttando appieno la sua versatilità.

Circa due ore prima del fischio di inizio andrà in scena dallo stadio una speciale live Twitch sui canali Inter e Machete TV, alla quale parteciperanno ospiti d’eccezione appartenenti al mondo nerazzurro e a quello della musica. I tifosi presenti sugli spalti potranno inoltre assistere, durante l’intervallo della partita, a un DJ set con un talent vicino alla crew Machete, trasmesso anche live sul canale Twitch del collettivo.