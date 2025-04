"Non è esagerato parlare di Triplete per quel che trasmette la squadra. E' prima in Liga, finalista in Coppa del Re e semifinalista in Champions League. Un Triplete è difficile ma la sensazione è positiva e nelle prossime partite si deciderà tutto". Così Andres Iniesta ha commentato, come riportato da Mundo Deportivo, le possibilità di un Triplete da parte del Barcellona. "Senza talento e soprattutto mentalità, non si può vincere", ha chiosato l'ex centrocampista.