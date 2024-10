Dopo un incontro avvenuto a Miami con il presidente dell'Assocalciatori di Spagna David Aganzo, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha sottolineato che l'organizzazione continua a lavorare per il benessere dei calciatori tramite un post pubblicato sui suoi social media: "La FIFA continua a collaborare con gli organismi dei calciatori per garantire che il benessere delle giocatrici e dei giocatori resti una priorità, e spero di continuare a collaborare con David e con tutti coloro che lavorano nell'AFE per raggiungere questo obiettivo".