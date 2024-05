Gianni Infantino, presidente dalla FIFA, ha voluto ringraziare le Nazioni Unite per la risoluzione sulla Giornata mondiale del calcio, promossa da Bahrein, Libia e Tagikistan e poi approvata all’unanimità da 170 nazioni durante l’Assemblea Generale dell’ONU andata in scena ad inizio maggio. La Giornata mondiale del calcio del 25 maggio è stata dichiarata per riconoscere "la portata globale del calcio e il suo impatto in vari ambiti, tra cui il commercio, la pace e la diplomazia, e riconoscere che il calcio crea un spazio per la cooperazione", sottolinea la risoluzione ONU.

Infantino ha espresso la sua soddisfazione durante l'incontro di rappresentanti degli Stati membri e funzionari delle Nazioni Unite: "Penso che dica tutto sul potere unico del calcio di unire il mondo che la risoluzione avanzata da Bahrein, Libia e Tagikistan, co-sponsorizzata da 170 paesi e così ben sostenuta dal Presidente dell’Assemblea Generale, mio caro amico Dennis Francis, è stato adottato all’unanimità da tutti gli Stati membri - le parole del numero uno della FIFA in un videomessaggio, riportate da Calcio e Finanza –. Posso solo congratularmi con voi tutti per questa decisione storica. Il calcio unisce davvero il mondo! E anche le Nazioni Unite! Ma per celebrare lo sport che tutti amiamo e le pietre miliari del bellissimo gioco che sono avvenute in questi giorni di maggio, pensavo che, con rispetto, forse un giorno non è sufficiente. Quindi, con il vostro sostegno e per offrire quante più opportunità possibile a quante più persone in tutto il mondo, la FIFA vorrebbe dichiarare la Settimana mondiale del calcio, dal 21 maggio al 25 maggio, con il calcio che unisce il mondo nella gioia e nella pace ogni anno. anno. Sarà una settimana per dimostrare il nostro amore per il calcio, per giocarlo, per guardarlo, per godercelo, per vincere o perdere, insieme, e non vedo davvero l’ora di celebrare la Settimana Mondiale del Calcio con tutti voi, concludendo con una festa mondiale del calcio in occasione della Giornata mondiale del calcio".