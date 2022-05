Assemblea in videoconferenza rapidissima, conclusasi in meno di un'ora, tra le società di Serie A, con l’unico punto all’ordine del giorno relativo all’indice di liquidità. C'è totale convergenza da parte di tutti i rappresentanti dei club. Tutte le società di Serie A si sono infatti dette d’accordo nell’affidare al presidente Lorenzo Casini e ai consiglieri Beppe Marotta e Claudio Lotito il compito di portare avanti la richiesta della Lega Serie A, che ritiene ingiusta e troppo severa la soglia dell’indice di liquidità fissata allo 0,5% dalla Federazione come criterio di ammissione al prossimo campionato, in occasione del Consiglio FIGC in programma oggi.