In coda alla conferenza stampa della vigilia di Inter-Monaco, andata in scena ad Appiano Gentile, Simone Inzaghi è stato raggiunto anche da una domanda extra-campo, in merito all'inchiesta della Procura di Milano sulle Curve di Inter e Milan che potrebbe avere delle ripercussioni sul piano sportivo proprio sul tecnico nerazzurro: "Sono molto tranquillo, lei fai il suo lavoro ed è giusto che mi faccia la domanda. Io ho chiarito tutto quello che dovevo dire e con molta tranquillità nelle sedi opportune, adesso di dilungarmi non mi va, sapendo che domani abbiamo una gara importante".