Dopo le testimonianze odierne di Chiellini, Bonucci e Cuadrado nei prossimi giorni verranno ascoltati altre persone ma gli inquirenti considerano ormai il quadro completo. Come riportato da Calcio&Finanza, magistrati e consulenti ora dovranno sciogliere il nodo del comportamento della Juventus dal punto di vista contabile.

Il procedimento è aperto per false comunicazioni di società quotate in borsa ed emissione di documenti per operazioni fittizie. Al momento non ci sono procuratori o calciatori indagati.