Il Tribunale ha disposto lo scorso venerdì il procedimento 'con giudizio immediato' per 18 indagati nell’inchiesta sugli affari criminali di parte dei direttivi delle curve di Inter e Milan, scrive il gip Domenico Santoro. Lo riporta Il Fatto Quotidiano: l’udienza, fissata il 20 febbraio, riguarda i 16 destinatari della misura cautelare in carcere e altri due messi ai domiciliari lo scorso settembre: Debora T. (indicata come contabile per i biglietti delle partite) e l’imprenditore Gherardo Zaccagni, attivo nel settore dei parcheggi di San Siro.

Nelle 20 pagine di documento, depositato il 20 dicembre, a processo andranno anche il capo della Sud Luca Lucci e Marco Ferdico, uno dei vertici del direttivo nerazzurro.