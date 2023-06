Siamo alle battute finali per il passaggio di Edin Dzeko al Fenerbahçe. In Turchia si dà per certo che l'operazione è definita praticamente in ogni dettaglio, specie dopo che Alessandro Lucci, l'agente dell'attaccante bosniaco, è tornato in Italia estremamente felice per l'esito del colloquio avvenuto col club gialloblu, come riportato da Fanatik. Mancano solo le ultime formalità: entro 48 ore dovrebbe essere tutto completato prima dell'ufficialità.