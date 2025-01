L'Olympique Marsiglia si avvicina sempre più a Nicola Zalewski, l'esterno della Roma nel mirino anche dell'Inter. Ne è sicuro il portale francese Foot Mercato che parla di un accordo prossimo a essere raggiunto tra i Phocéens e i giallorossi. Nella giornata odierna, è atteso un incontro tra i vertici della Roma e l'agente del giocatore per chiarire la sua situazione.

Restano ancora molti dettagli da definire, però la conclusione del dossier non dovrebbe richiedere molto tempo. Con la scadenza del mercato fissata per il 3 febbraio, le diverse parti in causa devono trovare rapidamente un accordo. In ogni caso l'OM sembra sulla buona strada per definire l'arrivo del nazionale polacco alla corte di Roberto De Zerbi.