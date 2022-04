Il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, parlando a margine di un evento organizzato oggi al Palazzo delle Stelline di Milano ha avanzato un'ipotesi relativa al futuro dello stadio Giuseppe Meazza: "Sarebbe l’apoteosi mettere a posto lo stadio di San Siro e costruirne uno nuovo a fianco". Morelli si riferisce ai lavori chiesti dal Comitato Olimpico Internazionale per adeguare l'attuale standard per l’inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026: "San Siro ha dei profili di inadeguatezza rispetto ai criteri del Cio, bisogna mettere mano in maniera sostanziale ad alcune parti, come i servizi igienici dello stadio. Se si fosse saputo prima che c’era un nuovo stadio da costruire, magari due-tre anni fa ci mettevamo l’anima in pace e lavoravamo col Cio. O quantomeno potevamo chiedere di spostare l’evento di apertura. Il rischio è che comunque bisognerà mettere mano a San Siro, ma poi che fai? Abbatti uno stadio appena messo a posto? Deve essere il Comune di Milano a decidere cosa fare così come, e lo dico da milanese, avrebbe dovuto decidere un po’ prima".