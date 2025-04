Nell'attesa che domani venga esposto all'interno del Museo di San Siro, dove sarà a disposizione degli utenti che si sono registrati per poter effettuare delle fotografie e ammirarne l'avveniristico design, il trofeo del Mondiale per Club è arrivato quest'oggi a Milano ed è stato esposto in Piazza Duomo, in uno dei luoghi più iconici della città e molto caro ai tifosi nerazzurri.

Il trofeo esposto in Duomo è stato progettato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con il marchio di gioielli di lusso Tiffany & Co. Verrà consegnato ai vincitori della prima edizione della Coppa del Mondo per Club FIFA, che saranno incoronati dopo la finale al MetLife Stadium di New York.