Il Tribunale federale nazionale della Federcalcio ha deciso di sanzionare Alfredo Trentalange, ex presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. Per lui tre mesi di inibizione per il caso D’Onofrio. Questo quando apprende l’ANSA. La procura, guidata da Giuseppe Chiné, ne aveva chiesti sei nell'udineza di questa mattina.