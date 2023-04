Il Sassuolo domina la Juventus, ma vince solo 1-0. Decide la girata fulminea di Defrel, dopo un rrave errore in disimpegno di Fagioli nella fase di gestione. Poco prima i neroverdi avevano colpito un palo e Gatti aveva salvato un gol già fatto sulla linea. Sin dal primo tempo i neroverdi avevano messo in chiaro ogni contingenza, imponendo il gioco rapido e dinamico del loro tecnico Dionisi. E il vantaggio sarebbe potuto essere molto più ampio. Juve pericolosa solo in un paio di circostanze: miracolo di Consigli su Rabiot.