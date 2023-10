Mathieu Flamini, ex centrocampista francese del Milan, ha parlato dei suoi connazionali presenti oggi nella rosa rossonera. "C'è un bel mix francse, tra talenti giovani come Kalulu e Adli, campioni nel loro ruolo come Theo e Maignan, senza scordare il vecchio leone Giroud, uno con cui ho cambattuto davvero tante battaglie all'Arsenal. E' un amico, un grandissimo. Io ne avrei voluto sei però con Thuram: è un peccato perché Marcus era vicinissimo ed è forte".