Reduce dalla doppietta che ha regalato la vittoria alla Juve contro il Venezia, Leonardo Bonucci è l'ospite speciale di 'Super Tele', programma di DAZN condotto da Pierluigi Pardo. Ecco le parole del difensore bianconero:

Come giudichi la stagione della Juve?

"C'è rammarico, abbiamo perso punti per strada che con il senno di poi sarebbero serviti per combattere fino all'ultimo. Sono errori che in questo momento di cambiamento si possono incontrare, ci serviranno come insegnamento. Ora ci siamo qualificati per la Champions, la speranza è fare qualcosa di più sia in Italia che in Europa".