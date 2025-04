Continua a far rumore José Mourinho, il cui nome questa volta torna alle cronache per ragioni di mercato. Lo Special One, oggi tecnico del Fenerbahçe, torna ad essere accostato al Portogallo.

Secondo Beln Sports la Federazione portoghese starebbe valutando l'ex allenatore dell'Inter come commissario tecnico in vista dei Mondiali 2026. La panchina della Seleção das Quinas è attualmente affidata a Roberto Martinez, la cui posizione potrebbe essere valutata dopo le Final Four della Nations League in vista del prossimo Mondiale appunto. Dal canto suo lo Special One è con il suo Fener in lotta per il titolo turco il Galatasaray in Superlig e secondo il canale sportivo qatariota a Lisbona sarebbero pronti a pagare la sua clausola rescissoria per liberarlo.