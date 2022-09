Gianni Dimarco, 54 anni, è titolare di una storica bancarella di frutta in Corso di Porta Romana a Milano. Ma soprattutto, è il padre orgoglioso di Cristian e Federico Dimarco, i due fratelli cresciuti nelle giovanili dell'Inter. E oggi che Federico è sulla cresta dell'onda dopo aver trovato il suo primo gol con la maglia della Nazionale, il padre lo racconta ai microfoni de Il Giorno: "Fu mio cognato a trasmettergli la passione per il calcio, a tre anni lo portava a San Siro a vedere l'Inter. Io l'ho sempre sostenuto nelle sue scelte, e vedendolo felice ho capito che era la strada giusta. Lascio immaginare cosa ha rappresentato per lui la chiamata della sua squadra del cuore. Se mi aiutava al banco? Veniva al pomeriggio dopo la scuola, da quando è entrato nel vivaio dell'Inter ha avuto meno tempo. La sua qualità? Ha sempre avuto la testa dura. Ho visto la gara con l'Ungheria e mi sono emozionato. L'importante è che mantenga sempre la testa sulle spalle, come gli abbiamo insegnato noi".