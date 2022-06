Mentre l'Inter è ancora in vacanza, una delle avversarie designate per le prime amichevoli di preparazione sta già scaldando i motori per la nuova stagione. Il Monaco di Philippe Clement, che il 16 luglio giocherà contro i nerazzurri secondo l'agenda trapelata in questi giorni, ha infatti giocato la sua prima amichevole quest'oggi a La Turbie contro il Cercle Brugge, imponendosi col punteggio di 1-0. Davanti alla dirigenza al gran completo, a partire dal presidente Dmitry Rybolovlev con famiglia al seguito, passando per il direttore generale Jean-Emmanuel de Witt e il direttore sportivo Paul Mitchell, i monegaschi si sono imposti grazie al gol di Anthony Musaba al 18esimo. La prossima partita dei Rouges et Blancs sarà contro gli svizzeri del San Gallo, mercoledì sempre a La Turbie.