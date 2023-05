Fresco di qualificazione ai quarti di finale agli Internazionali di Roma, Novak Djokovic trova il tempo per parlare anche del suo Milan, stasera chiamato a una miracolosa rimonta sull'Inter nell'euroderby di ritorno, ai microfoni di Sky Sport: "Non gioco io, guarderò la partita. Sarà difficile, una bella lotta, vediamo chi vince. Non mi permetto di dare consigli, sono solo fan del Milan".