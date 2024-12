Il Manchester City torna a vincere dopo un mese di astinenza e lo fa in casa del Leicester per 2-0. Nel post partita Pep Guardiola si è concesso ai microfoni di BBC Match of the Day, alzando bandiera bianca per la lotta in Premier.

"Sono passati così tanti giorni senza vincere quando ci siamo abituati al meglio. È un sollievo. La prestazione non è stata la nostra cosa migliore oggi, il Leicester è stato bravo. Sono felice per il risultato dei giocatori, per il loro impegno messo oggi - le sue parole -. Abbiamo messo impegno e fisicità. Ora schiariamo le idee ottenendo risultati. Siamo lontani dal vincere la Premier League. Accettiamo che non ci sia più alcuna possibilità, ma abbiamo altre cose per cui lottare. La FA Cup, l'arrivo fra le prime quattro. Oggi sono stati migliori di noi nel secondo tempo. Non possiamo sostenere l'aggressività e la pressione come di consueto. Semplicemente non possiamo farlo adesso".