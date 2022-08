Il Lecco ha presentato nei giorni scorsi la sua nuova terza maglia in vista della stagione 2022/2023, all'interno di una cornice suggestiva: il club bluceleste, infatti, ha scelto come cornice la salita dei Bravi di Acquate, citando i versi del primo capitolo de 'I Promessi Sposi' di Alessandro Manzoni: "Il curato, voltata la stradetta, e dirizzando, com’era solito, lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non s’aspettava, e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano, l’uno dirimpetto all’altro[…] a prima vista si davano a conoscere per individui della specie de’ bravi". I modelli scelti per il lancio della nuova divisa, nera con bordi celesti, sono Eyob Zambataro e Mattia Sangalli, il centrocampista arrivato in prestito dall'Inter.