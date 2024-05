Nei giorni scorsi, il tecnico del Girona Michel aveva espresso il desiderio di poter giocare in casa con l'Inter nella prima, storica partecipazione del club catalano alla prossima Champions League. Qualora il computer che stabilirà gli accoppiamenti dovesse accontentare gli Albirrojos, sarà festa per la città perché il club ha comunicato di aver ottenuto il via libera dalla UEFA per la disputa delle partite nel proprio stadio, il Municipal de Montilivi. Da Nyon hanno approvato le proposte di ristrutturazione per ottenere la licenza.

La principale riguarderà la capienza che verrà ridotta a 9mila spettatori rispetto agli attuali 11mila. Una scelta questa che inciderà sul fronte delle entrate da botteghino per il club, ma permetterà allo stesso tempo di mantenere fede alla promessa fatta ai propri tifosi di non giocare lontano dallo stadio di casa.