"Congratulazioni all'Inter per la vittoria dello Scudetto". Nessun riferimento alla seconda stella, ovviamente, per la Juventus, che si è comunque congratulata poco dopo il triplice fischio per il successo strameritato dei nerazzurri, che hanno conquistato il tricolore con cinque giornate d'anticipo. Un dominio autentico e incontrastato.

Congratulazioni all’@Inter per la vittoria dello Scudetto — JuventusFC (@juventusfc) April 22, 2024