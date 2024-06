Traguardo storico, quello raggiunto nella notte dal Canada di Tajon Buchanan che grazie al pareggio contro il Cile ha strappato il pass per i quarti di finale della Copa America. Giustamente contento il ct Jesse Marsch, che però adesso alza addirittura l'asticella: "Sto sfidando i ragazzi a crescere e a migliorare, a diventare professionisti più esperti e giocatori più maturi. Sono rimasto incredibilmente impressionato da loro, fin dal primo allenamento. Mi piace essere il loro allenatore. Sono orgoglioso di questo risultato. Ma non siamo ancora soddisfatti".

L'ex allenatore del Salisburgo rivela poi che il passaggio del turno non era nelle sue aspettative: "Pensavo che saremmo usciti dal gruppo, dico davvero. Sapevo che sarebbe stata una grande sfida. Principalmente, stavo cercando di preparare la squadra per affrontare l'astuzia e l'intelligenza di quelle che sono le squadre sudamericane. Abbiamo dovuto crescere e capire cosa significano la potenza e la grinta del Sud America... Siamo cresciuti. Non solo dal punto di vista calcistico, ma anche da quello della maturità".