Giornata da ricordare per Ionut Radu: il portiere romeno arrivato in estate dall'Inter al Bournemouth ha infatti avuto la possibilità di debuttare dal primo minuto in Premier League. A causa dell'infortunio del brasiliano Neto, il tecnico dei Cherries Andoni Iraola ha lanciato come titolare Radu nel match contro il Burnley vinto dai rossoneri col punteggio di 2-1. Ad aprire le marcature sono stati i Clarets con Charlie Taylor che dalla distanza sorprende Radu all'11esimo, ma il Bournemouth riesce a ribaltare la situazione grazie alle reti di Antoine Semenyo e Phillip Billing.