Il Bologna sogna la Champions League e si prepara ad accogliere l'Inter, capolista della Serie A e avversaria nel prossimo weekend di campionato. L'appuntamento è fissato in calendario per sabato 9 marzo, con fischio d'inizio alle ore 18: il club emiliano informa che è terminata oggi la disponibilità dei biglietti per la sfida del Dall'Ara, annunciando che lo stadio sarà esaurito in ogni settore.