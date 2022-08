Il Barça scongiura l'ipotesi di non poter contare sui nuovi acquisti Franck Kessié, Robert Lewandowski e Andreas Christensen per la prossima stagione della Liga spagnola. Il quotidiano Sport riferisce che, grazie all'attivazione della cosiddetta 'quarta leva' con la vendita del 24,5% dei Barça Studios alla società Orpheus Media, i tre giocatori sono regolarmente registrati tra i giocatori a disposizione di Xavi Hernandez, dopo che la loro posizione è rimasta in bilico fino a queste ore e per l'ivoriano e il danese è stata paventata l'ipotesi di una rescissione del proprio contratto. Tutti e tre sarannno a disposizione per il debutto in campionato di domani contro il Rayo Vallecano.