Lunga intervista di Maximilian Ibrahimovic ai microfoni di Sportbladet durante la quale il figlio d'arte in forza al Milan Under 19 si racconta a 360 gradi, tornando sulla gioia provata dopo il gol segnato nello scorso derby contro i cugini dell'Inter: "Ho bei ricordi dappertutto, ma è al Milan dove mi sono sentito meglio. Giocare per il Milan è davvero speciale. È uno dei club più grandi di tutti i tempi, non ci sono molti altri club che possono reggere il confronto" ha premesso giurando amore al club rossonero.

Il gol nel derby e l’esultanza:

"Quando ho segnato contro l’Inter ho baciato la maglia: fare gol nel derby è molto speciale. Non posso fare altro che ringraziarli".