Sono ben tre i nerazzurri nel 'Team of the Week' di WhoScored.com. Dimarco, Dzeko e Lautaro, grandi protagonisti di Inter-Bologna 6-1, trovano posto nell'undici ideale della 14^ giornata di Serie A del portale specializzato in numeri e statistiche.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/baAt3HpSN0 — WhoScored.com (@WhoScored) November 11, 2022