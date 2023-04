In occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace Inter ha organizzato 'We Are Sport', una mattina dedicata ad affermare il potere dello sport di cambiare il mondo, rafforzare i legami sociali e la crescita personale, attraverso la disciplina, il rispetto e la solidarietà per tutti. L’iniziativa, svoltasi oggi presso il KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti, ha coinvolto atleti con disabilità diverse tutti uniti dalla passione per il calcio, tra cui i ragazzi di Asd Sporting 4E, la squadra Special che con la maglia nerazzurra disputa il campionato di calcio FIGC, alcuni atleti della BebeVio Academy, e giovani para-calciatori da diverse altre realtà del territorio. Insieme a loro sono scesi in campo anche alcuni ragazzi del Settore Giovanile nerazzurro. Il Vice President nerazzurro Javier Zanetti ha dichiarato che "lo sport è un linguaggio universale, e i suoi valori riescono a generare il cambiamento, la crescita in tutti coloro che lo praticano, a tutti i livelli. In tutte le nostre attività, noi cerchiamo di far passare il messaggio che lo sport è un grande motore di inclusione. L’Inter è fatta dai Fratelli del Mondo, la passione per lo sport ci rende tutti fratelli".