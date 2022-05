Alma y corazon del Real Madrid di Carlo Ancelotti decidono la seconda finalista della 67ª edizione di Champions League con una remuntada che straccia il sogno di Pep. Non muoiono mai i blancos e sotto gli occhi quasi rassegnati del Bernabeu riprendono una gara che al 73esimo Mahrez aveva indirizzato verso una finale inglese. Alla gran rete dell'algerino classe '91che su assist di Bernardo Silva, controlla, tira sul primo palo freddando Courtois, risponde due volte Rodrygo prima su 'direzione' del solito Benzema per il gol del pari, poi su assist di Asensio che rimanda il verdetto ai tempi supplementari. Non può lasciare il marchio prima di abbandonare il campo l'uomo Champions di Carletto, Karim, e al terzo minuto del pts procura e segna un rigore nonché punto finale di questo turno di semifinali. Sfugge la seconda finale inglese, seconda consecutiva per i citizens dopo quella persa lo scorso anno contro il Chelsea, e la possibilità per Guardiola di giocarsi la possibilità di vincere la sua terza Champions in carriera, a favore di Sir Carlo che conquista la possibilità della seconda in blancos e quarta in assoluto dopo le due in rossonero, primato storico. La ribalta degli spagnoli che raggiungono la squadra Jurgen Klopp a Parigi, ritrovandosi dopo la finale del 2018.