La Nazionale argentina tornerà ad allenarsi oggi, presso l'impianto di Ezeiza, in vista della sfida di giovedì prossimo contro il Paraguay, per il terzo appuntamento delle qualificazioni sudamericane verso i Mondiali del 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Durante la seduta, il ct Lionel Scaloni inizierà a pensare all'undici titolare da schierare al Monumental, con alcune certezze e non pochi dubbi: visto il pesante forfait di Ángel Di María, tutto indica che sarà Nicolás González a giocare dal via, mentre sono aperti i ballottaggi sulle fasce (Nahuel Molina-Gonzalo Montiel e Nicolás Tagliafico-Marcos Acuña) e per il ruolo di numero nove, con i soliti Julián Álvarez e Lautaro Martínez a giocarsi un posto.

Lo riporta Tyc Sports.