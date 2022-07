Oggi prenderà il via presso la Corte di Giustizia Europa il procedimento legale che vede coinvolti la Uefa e la Superlega con il dibattimento. Come riportato da Tuttosport, a prescindere dall'esito finale, si tratta di un giorno cruciale per il futuro del calcio europeo.

Se la Corte riconoscesse le ragioni della Superlega, si avrebbe il via libera per la costituzione di una nuova competizione continentale, senza che la Uefa possa sanzionare in alcun modo i club che volessero aderirvi. Se la Corte invece dovesse decidere in favore della Uefa, l'organizzazione che governa il calcio europeo sarebbe ancora più forte nella gestione di tutte le competizioni e nell'impedire la nascita di altri tornei.