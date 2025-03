Lo stadio Meazza ospiterà una volta di più una partita della nazionale italiana. Accadrà questo giovedì in occasione di Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League (il ritorno è previsto domenica a Dortmund).

Come riportato da Tuttosport, la prevendita ha già portato a staccare 45mila biglietti nei giorni scorsi. Lodevole l'iniziativa che porterà 30 tifosi ipovedenti a San Siro, con l'aiuto del sistema "Connect Me Too", un servizio di audiodescrizione inclusivo per ciechi, ipovedenti e pluridisabili per vivere l'esperienza dello stadio.