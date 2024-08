Si prospetta una nuova avventura lontano dall'Inter per Andrei Radu, portiere cresciuto nelle giovanili nerazzurre e che finora ha collezionato diverse esperienze in prestito. Secondo Tuttosport, dopo l'ultimo semestre vissuto al Bournemouth, per l'estremo difensore rumeno c'è stato ad oggi qualche abboccamento in Ligue 1.