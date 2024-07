"Una frattura mai vista", così la tratteggia TuttoSport. European Leagues, l’associazione che riunisce le Leghe professionistiche continentali, insieme a Fifpro (il sindacato mondiale dei calciatori), ha fatto causa alla Fifa davanti alla Commissione Europea per abuso di posizione dominante. L'edizione odierna del quotidiano torinese spiega i motivi che hanno condotto entrambe le associazioni a quest'azione legale. "Le Leghe europee lamentano di non essere state consultate dalla Fifa per il calendario". Che è ritenuto intasato. "Si gioca troppo", è stato ribadito a più riprese. E le leghe europee chiedono di essere consultate dalla FIFA per avviare un dialogo.