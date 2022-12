Il ritorno di Beppe Marotta alla Juventus pare essere un'ipotesi scongiurata. La nuova società bianconera punta molto su Maurizio Scanavino, destinato in futuro a ricoprire il ruolo di amministratore delegato del club; per questo motivo, secondo Tuttosport, nel caso in cui Scanavino dovesse rimanere tra i dirigenti anche dopo il 2023, alla Continassa punterebbero su un nuovo direttore sportivo senza cercare altre figure di vertice.